Жээнбеков успел уволить посла Кыргызстана в России

Жээнбеков успел уволить посла Кыргызстана в России

Сооронбай Жээнбеков, будучи президентом, успел уволить посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова. Об этом сообщается в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Ранее, при избрании спикера Жогорку Кенеша, на данный пост также звучала кандидатура Джекшенкулова.

Источник: reporter.kg