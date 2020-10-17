Биолог объяснила, почему ПЦР-тесты не выявляют наличие COVID-19

Она пояснила, что если вируса в носоглотке человека уже нет, ПЦР-тест, для которого мазки берутся из носоглотки, не сможет его определить.

Длительную пневмонию при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 можно объяснить тем, что вирус спустился из носоглотки в легкие, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Он (ПЦР-тест — ред.) действительно очень точный, но есть такое впечатление, что сейчас вирус гораздо быстрее, чем раньше, спускается в легкие. Может быть, это связано с новыми мутациями коронавируса, а может быть, мы стали тесты делать «позже». Вместо того, чтобы при первом кашле скакать на сдачу анализа, человек выжидает денька два-три в самоизоляции — а вдруг пронесет. И при этом все время горло полощет, в нос себе капает всякое… От заболевания это не спасет, но вот из носоглотки коронавирус вытеснит», — сказала ученая.

Она пояснила, что если вируса в носоглотке человека уже нет, ПЦР-тест, для которого мазки берутся из носоглотки, не сможет его определить. Таким образом складывается ситуация, когда вирус в легких есть, но анализ отрицательный.

«Если сильно постараться, то определить наличие коронавируса можно, есть другие анализы. Есть, например, бронхоальвеолярный лаваж, но это, мягко говоря, ужасно неприятный анализ. Во время этой процедуры человек испытывает чувства, как будто захлебывается, тонет, умирает», — сказал Баранова.

По ее словам, есть второй вариант — анализ кала, в ходе которого лаборанты выделяют ДНК. Однако в этом случае трудно автоматизировать процесс, а при нынешних масштабах коронавирусной эпидемии диагностические лаборатории едва справляются и с простыми анализами, отметила эксперт.Она также высказал еще одну гипотезу, почему у человека может длится три недели пневмония, а ПЦР-тест дает отрицательный результат.

«Допустим, человек переболел бессимптомно или в очень легкой форме в апреле-июне. В организме появились антитела. Их не особо много, победить вирус не хватит, но они есть. При повторном заражении в сентябре антитела начинают бороться с вирусом там где его больше всего — неподалеку от входных ворот инфекции, в верхних дыхательных путях, и там могут победить его, вывести. А на весь организм этих антител просто не хватит», — предположила Баранова.

Биолог уточнила, что битва организма с вирусом продолжится в легких, но обнаружить там вирус опять же невозможно. «Когда битва происходит в легких, погибают не только вирусы, страдают и наши ткани. Их повреждение развитию пневмонии только помогает. Такого иммунного ответа достаточно, чтобы дать отрицательный тест, но недостаточно, чтобы избавиться от заболевания. У пневмонии может быть вирусная, бактериальная, или еще какая-то природа. Надо разбираться», — сказала Баранова.

Источник: Элгезит