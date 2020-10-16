Новый глава ГКНБ: Сейчас ни одного сотрудника не буду увольнять

Камчыбек Ташиев пообещал проводить кадровые перестановки в зависимости от результатов работы сотрудников
Новый глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что сейчас не будет проводить кадровые перестановки.
- Я ни одного человека не буду трогать, кадровые перестановки будут проводиться в зависимости от результатов работы, — отметил он. — Каждый сотрудник будет работать только на пользу государства, больше не будет никаких заказов преследовать кого-то.
Также Ташиев добавил, что ведомство окажет помощь сотрудникам, пострадавшим в ходе массовых беспорядков в Бишкеке.
Источник: vesti.kg
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