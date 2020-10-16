Глава ГКНБ: Теперь преследовать в КР по политическим мотивам не будут

Я, как глава ГКНБ обещаю, что преследовать по политическим мотивам в Кыргызстане больше никого не будут.

Об этом на пресс-конференции заявил новый глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

- Мы на себе испытали, что такое политическое преследование. Больше в Кыргызстане никого не задержат и не посадят за это. Никакое инакомыслие в стране преследоваться больше не будет. Наши враги – коррупционеры и бандиты, а не политики, - подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Источник: vb.kg