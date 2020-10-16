Глава ГКНБ: Не знаю, где Опумбаев, но завтра займемся этим вопросом

Камчыбек Ташиев рассказал о гарантии безопасности экс-президента Сооронбая Жээнбекова
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опроверг слухи о том, что АКС ГКНБ расформирована.
В ходе пресс-конференции он сообщил, что Сооронбай Жээнбеков до своей отставки подписал указы лишь о присвоении званий.
- Я еще не успел ознакомиться, но по упразднению АКС не было поручений, были подписаны указы по присвоению званий, — сказал Ташиев.
Также он, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не знает о местонахождении прежнего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева.
- Но, я думаю, завтра мы этим вопросом займемся, — ответил Ташиев.
Кроме того, он ответил на вопросы об обеспечении безопасности Сооронбаю Жээнбекову.
- Он сохранил статус экс-президента, это означает, что гарантия его безопасности указана в законе, — прокомментировал глава ГКНБ.
Источник: vesti.kg
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