Глава ГКНБ: Не знаю, где Опумбаев, но завтра займемся этим вопросом

Камчыбек Ташиев рассказал о гарантии безопасности экс-президента Сооронбая Жээнбекова

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опроверг слухи о том, что АКС ГКНБ расформирована.

В ходе пресс-конференции он сообщил, что Сооронбай Жээнбеков до своей отставки подписал указы лишь о присвоении званий.

- Я еще не успел ознакомиться, но по упразднению АКС не было поручений, были подписаны указы по присвоению званий, — сказал Ташиев.

Также он, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не знает о местонахождении прежнего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева.

- Но, я думаю, завтра мы этим вопросом займемся, — ответил Ташиев.

Кроме того, он ответил на вопросы об обеспечении безопасности Сооронбаю Жээнбекову.

- Он сохранил статус экс-президента, это означает, что гарантия его безопасности указана в законе, — прокомментировал глава ГКНБ.

Источник: vesti.kg