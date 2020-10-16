Ташиев: Сегодня дам поручение найти Райымбека Матраимова

Сегодня дам поручение найти Райымбека Матраимова
Глава ГКНБ сообщил, что будут приняты меры в отношении экс-замглавы ГТС, если будет доказана его причастность к коррупционным схемам на таможне
Назначенный на пост главы ГКНБ Камчыбек Ташиев дает пресс-конференцию в Бишкеке.
По словам Ташиева, он даст поручение найти экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.
- Райыма Матраимова более года не видел и даже по телефону не разговаривал, — сказал он журналистам. - Он мне звонил выразить соболезнования, когда умер мой брат. Никаких отношений с ним не имею. По поводу расследования журналистов сегодня же я дам поручение найти Райыма Матраимова. И если он виновен, то понесет наказание, расследование будет в отношении всей семьи Матраимовых. Больше не будут нами управлять коррупционеры.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!