Ташиев: Сегодня дам поручение найти Райымбека Матраимова

Сегодня дам поручение найти Райымбека Матраимова

Глава ГКНБ сообщил, что будут приняты меры в отношении экс-замглавы ГТС, если будет доказана его причастность к коррупционным схемам на таможне

Назначенный на пост главы ГКНБ Камчыбек Ташиев дает пресс-конференцию в Бишкеке.

По словам Ташиева, он даст поручение найти экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

- Райыма Матраимова более года не видел и даже по телефону не разговаривал, — сказал он журналистам. - Он мне звонил выразить соболезнования, когда умер мой брат. Никаких отношений с ним не имею. По поводу расследования журналистов сегодня же я дам поручение найти Райыма Матраимова. И если он виновен, то понесет наказание, расследование будет в отношении всей семьи Матраимовых. Больше не будут нами управлять коррупционеры.

Источник: vesti.kg