 (Видео) Сегодня на Старой площади: «Требование народа выше законов. Жапаров будет президентом»

Сторонники Садыра Жапарова предлагают провести референдум
На Старой площади у здания правительства сегодня уже спокойно. К 10:00 вновь собрались сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, которые ожидали официальной передачи ему власти как исполняющему обязанности президента.
Всего собралось около 300 человек. После завершения заседания Жогорку Кенеша митингующие начали расходиться, и к 15:00 осталось около 100 человек.
Vesti.kg побеседовали с некоторыми из них. Собравшиеся поделились своим мнением о том, что согласно Конституции Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост президента.
- Требование народа выше законов. Проведем референдум, и Жапаров будет участвовать в президентских выборах, — сказал гражданин, представившийся Амиркулом Эсеналиевым.
Кроме того, собравшиеся отметили, что по-прежнему требуют роспуска парламента, а выборы в новый созыв Жогорку Кенеша, по их мнению, должны пройти не по партийным спискам, а по одномандатным округам.
Источник: vesti.kg
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