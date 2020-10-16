Камчыбек Ташиев назначен председателем ГКНБ
Камчыбек Ташиев назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Об этом агентству «Кабар» сообщил пресс-секретарь и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова - Дастан Дюшекеев.
Отметим, что ранее пост главы ГКНБ занимал Орозбек Опумбаев.
Источник: Кабар
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