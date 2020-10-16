Через 77 дней Кыргызстану придется начать выплачивать долг Китаю

Отметим, что в начале октября ряд СМИ сообщал, что Китай отказал в пролонгации и реструктуризации внешнего долга.
Кыргызстан продолжает переговоры с Экспортно-Импортным банком Китая об отсрочке долговых платежей, которые необходимо осуществить в 2020 году. Об этом пишет «Акчабар» со ссылкой на Министерство финансов КР.
В ведомстве напомнили, что через 77 дней (в 2021 году) выплаты по обслуживанию обязательств перед Эксимбанком Китая будут осуществляться согласно графикам кредитных соглашений.
Отметим, что в начале октября ряд СМИ сообщал, что Китай отказал в пролонгации и реструктуризации внешнего долга. Минфин КР же комментировал, что отсутствие договоренностей не означает отказ со стороны Пекина.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!