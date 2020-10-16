Через 77 дней Кыргызстану придется начать выплачивать долг Китаю

Отметим, что в начале октября ряд СМИ сообщал, что Китай отказал в пролонгации и реструктуризации внешнего долга.

Кыргызстан продолжает переговоры с Экспортно-Импортным банком Китая об отсрочке долговых платежей, которые необходимо осуществить в 2020 году. Об этом пишет «Акчабар» со ссылкой на Министерство финансов КР.

В ведомстве напомнили, что через 77 дней (в 2021 году) выплаты по обслуживанию обязательств перед Эксимбанком Китая будут осуществляться согласно графикам кредитных соглашений.

Отметим, что в начале октября ряд СМИ сообщал, что Китай отказал в пролонгации и реструктуризации внешнего долга. Минфин КР же комментировал, что отсутствие договоренностей не означает отказ со стороны Пекина.

Источник: reporter.kg