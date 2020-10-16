"В самороспуске смысла нет". Последнее заседание ЖК на следующей неделе?

В самороспуске парламента смысла нет. Надо объявлять дату выборов.
Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.
По его словам, на следующей неделе будет большое заседание, где депутаты примут ряд законов и разойдутся.
- Основным вопросом будет снижение избирательного порога на предстоящих выборах в ЖК. На это последнюю сессию VI созыва можно завершить. Поэтому, в самороспуске ЖК отпадает необходимость, - заключил Дастан Бекешев.
Источник: vb.kg
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