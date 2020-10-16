Алмаз Орозалиев: Сейчас сворачиваем блокпосты, сама комендатура тоже расформировывается

Комендантский час в Бишкеке отменен.
Сегодня по городу можно перемещаться беспрепятственно
Комендантский час в Бишкеке автоматически отменен в связи со снятием режима ЧП. Об этом Vesti.kg сообщил комендант столицы, замглавы МВД Алмазбек Орозалиев.
Сейчас, по его информации, остались лишь небольшие юридические формальности, но уже сегодня вечером по Бишкеку можно перемещаться беспрепятственно.
«В настоящий момент мы сворачиваем блокпосты, и сама комендатура тоже расформировывается», - добавил Орозалиев.
Источник: vesti.kg
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