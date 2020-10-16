В больницах нет мест для пациентов с COVID-19. Волонтеры бьют тревогу
Волонтер пожаловалась на отсутствие мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Об этом в социальной сети Facebook написала руководитель добровольного общества спасателей Лера Садыгалиева.
По ее словам, в отделении урологии Нацгоспиталя нет концентраторов.
«Профильная больница, пациентка лежит с поражением легких 65 процентов (госпитализировали из-за камней в почках и пиелонефрита) в реанимации, где есть кислород, мест нет. В других больницах, где принимают пациентов с ковидом, мест в реанимации нет», — написала волонтер Лера Садыгалиева.
Она добавила, что инфекционная больница для пациентов с коронавирусом еще не готова.
Отметим, ранее главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев сообщил 24.kg, что РКИБ закрывается для всех пациентов, кроме тех, у кого коронавирус и внебольничная пневмония. Всего там смогут принять около 400 пациентов с COVID-19.
Источник: 24.kg
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