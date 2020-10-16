ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Руслана Казакбаева

достоверение депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана признано недействительным.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем заседании 16 октября досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана от парламентской фракции «Республика-Ата Журт».
Как сообщает пресс-служба ЦИК, постановление принято в связи с переходом Русланана Казакбаева на работу, не совместимую с выполнением депутатских полномочий.
Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана признано недействительным.
Напомним, Русланан Казакбаев назначен главой МИД КР.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!