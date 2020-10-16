ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Руслана Казакбаева

достоверение депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана признано недействительным.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем заседании 16 октября досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана от парламентской фракции «Республика-Ата Журт».

Как сообщает пресс-служба ЦИК, постановление принято в связи с переходом Русланана Казакбаева на работу, не совместимую с выполнением депутатских полномочий.

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Казакбаева Руслана признано недействительным.

Напомним, Русланан Казакбаев назначен главой МИД КР.

Источник: Элгезит