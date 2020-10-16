(Видео) Генпрокурор: В отношении Раимбека Матраимова следственные мероприятия продолжаются

Откурбек Джамшитов не ответил, сохранит ли свою должность после отставки президента

По факту массовых беспорядков в Бишкеке в ЕРПП зарегистрировано несколько дел. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

- Следствие уже начало работу, о фигурантах пока не могут дать информацию, — прокомментировал он.

Глава надзорного органа также ответил на вопрос корреспондента Vesti.kg об уголовном деле, возбужденни в отношении экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова.

- Ранее были зарегистрированы материалы, следствие еще идет, — ответил Джамшитов.

Кроме того, журналисты поинтересовались, продолжит ли генпрокурор работу на своем посту после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, который, собственно, и назначил его на эту должность.

- Это должно рассматриваться в рамках закона, — ответил Откурбек Джамшитов.

Источник: vesti.kg