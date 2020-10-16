(Видео) «Как Исхак Раззаков». Торобай Зулпукаров рассыпался в комплиментах Сооронбаю Жээнбекову 

Депутат расхвалил экс-президента за то, что тот не стал проводить антимитинги
Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров, баллотировавшийся на прошедших выборах в составе партии «Биримдик», заявил о том, что Сооронбай Жээнбеков останется в истории Кыргызстана, как Исхак Раззаков и Султан Ибраимов.
В ходе своего выступления парламентарий отметил, что будет неправильно критиковать экс-президента после отставки.
- Это решение принято с заботой о народе. С 6 октября мы находились рядом, и он не стал проводить антимитинги, думая о спокойствии граждан, — продолжил рассыпаться в комплиментах Зулпукаров. — Только вчера мы хвалили, а сегодня начнут высказывать критику в адрес президента. Я думаю, это неправильно. Каким бы человек ни был, он принял решение, соответствующее своему уважению, поэтому мы должны поддержать его. Сооронбай Шарипович останется в истории, как такие люди, как Исхак Раззаков, Султан Ибраимов. Даже сегодня граждане продолжают поддерживать Жээнбекова.
Источник: vesti.kg
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