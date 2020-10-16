Мы обязательно проведем люстрацию – Садыр Жапаров

Мы обязательно проведем люстрацию – Садыр Жапаров

Мы обязательно проведем люстрацию, заявил журналистам и.о. президента Кыргызстана, премьер-министр Садыр Жапаров.

Жапаров отметил, что там будет много критериев, но подробнее он сообщит позже.

«Мы обязательно проведем люстрацию, очистим», - сказал он.

Источник: Кабар