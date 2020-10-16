Жогорку Кенеш отменил режим ЧП в Бишкеке

Жогорку Кенеш отменил режим ЧП в Бишкеке

Жогорку Кенеш сегодня на заседании отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков 10 октября ввел в столице режим ЧП. Жогорку Кенеш в течение трех дней должен был рассмотреть этот вопрос.

Источник: Элгезит