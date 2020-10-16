Текебаев — Жапарову: Не завидую вашему положению

«Отец Конституции» отметил, что в истории Кыргызстана сразу две ветви власти еще никогда не находились в одних руках

Нельзя допускать унижения Сооронбая Жээнбекова после отставки. Таким мнением на заседании парламента поделился новоиспеченный депутат Омурбек Текебаев.

- После отставки президента полномочия переходят к спикеру парламента, а если он не может их выполнять, то тогда к премьер-министру, - уточнил он. - Хотя в истории Кыргызстана такого еще не было, чтобы в руках одного человека были две ветви власти. Не завидую вашему положению. Народ возложил на вас большие надежды, но от любви до ненависти один шаг.

Текебаев добавил, что парламент должен поддержать Садыра Жапарова.

- Есть понятие 100 дней, чтобы судить о результатах. Если у правительства есть программа, то ее надо реализовать, - сказал он. - Камчыбек Ташиев, вы спасли друга из тюрьмы, показав пример настоящей дружбы. Есть должность госсекретаря, и его можно освободить от полномочий. А вы сейчас можете стать «доссекретарем» ( «Друг - секретарь, - прим. ред.) . Ваша ответственность выше ответственности Жапарова. Если ближайший человек будет участвовать в выборах, разве народ поверит в справедливость? Было бы хорошо, чтобы окружение Садыра ЖАпарова не участвовало в выборах.

Источник: vesti.kg