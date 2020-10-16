Садыр Жапаров: «Власть меняется мирным путем, и мы должны быть благодарны богу за это»

Садыр Жапаров добавил, что через пару часов сделает обращение к народу.
И.о. президента Кыргызстана, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что бросит все силы для продолжения внутренней и внешней политики. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.
«Сегодня исторический день. Если бы мы все сидели дома 5-6 октября, то не находились бы здесь сегодня. Слава богу, в стране не было мародёрства. Власть меняется мирным путем, и мы должны быть благодарны богу за это. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления», - сказал он.
Садыр Жапаров добавил, что через пару часов сделает обращение к народу.
Отметим, что Сооронбай Жээнбеков заявил о намерении подать в отставку. По Конституции, в случае отставки президента и.о. главы государства становится спикер парламента, то есть в данном случае Канатбек Исаев. Если же спикер не сможет исполнять обязанности президента, то полномочия переходят к премьер-министру.
Сегодня на заседании торага ЖК Канатбек Исаев заявил, что не будет исполнять обязанности президента страны.
Таким образом, с сегодняшнего дня и.о. президента становится премьер-министр КР Садыр Жапаров.
Источник: Кабар
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