Садыр Жапаров: «Власть меняется мирным путем, и мы должны быть благодарны богу за это»

Садыр Жапаров добавил, что через пару часов сделает обращение к народу.

И.о. президента Кыргызстана, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что бросит все силы для продолжения внутренней и внешней политики. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

«Сегодня исторический день. Если бы мы все сидели дома 5-6 октября, то не находились бы здесь сегодня. Слава богу, в стране не было мародёрства. Власть меняется мирным путем, и мы должны быть благодарны богу за это. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления», - сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что через пару часов сделает обращение к народу.

Отметим, что Сооронбай Жээнбеков заявил о намерении подать в отставку. По Конституции, в случае отставки президента и.о. главы государства становится спикер парламента, то есть в данном случае Канатбек Исаев. Если же спикер не сможет исполнять обязанности президента, то полномочия переходят к премьер-министру.

Сегодня на заседании торага ЖК Канатбек Исаев заявил, что не будет исполнять обязанности президента страны.

Таким образом, с сегодняшнего дня и.о. президента становится премьер-министр КР Садыр Жапаров.

Источник: Кабар