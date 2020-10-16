Жээнбеков: Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе

Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики.
«Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 октября, на заседании Жогорку Кенеша.
Ниже текст выступления:
«Уважаемые соотечественники!
Уважаемые депутаты!
Вчера исполнилось ровно три года с тех пор, как я был избран на должность Президента страны.
Опираясь на поддержку народа, совместно со всеми ветвями власти, нам удалось решить немало задач внутренней и внешней политики.
Основу моей трехлетней деятельности составило выполнение ключевых моих предвыборных обещаний, данных в 2017 году.
Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики.
Это была незримая, кропотливая работа, которая потребовала много времени и сил.
Наша внешняя политика была выстроена, прежде всего, с учетом наших национальных интересов.
Мы укрепили наше партнерство со странами, во взаимоотношениях с которыми наблюдалась некоторая натянутость.
Цифровизация страны, обеспечение населения чистой водой, освоение новых земель, обеспечение населения жильем – это были основные направления моей президентской работы.
Чтобы сократить внутреннюю миграцию, я сосредоточил усилия государства на политике регионального развития. Нам удалось перенаправить средства из бюджета и финансовых институтов страны в регионы.
В целях усиления экспортного потенциала нашей страны была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно – занятым в сфере перерабатывающей промышленности.
Мы продвинули судебную реформу. Вели борьбу с коррупцией.
Сумели дать старт реализации проекта «Безопасный город», который уже много лет являлся предметом споров и обсуждений.
Патрульная милиция начала свою работу в столице страны, идет работа по ее формированию в Оше.
Вся эта и другая работа проводилась, прежде всего, для улучшения жизни каждого гражданина.
Дорогие соотечественники!
Для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Это факт.
Что даст нам этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку.
Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.
Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от Главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика.
Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле.
Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и партнерами.
Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для всех нас нет большей ценности, чем интересы нашей страны.
Я всегда говорил, что у нас – сильное и открытое гражданское общество.
Усилия гражданского общества и средств массовой информации в эти дни были направлены на то, чтобы доказать, что Кыргызстан - это правовая страна. Я признателен всем вам за такую вашу гражданскую позицию.
Народные дружины, поддерживавшие общественный порядок в эти непростые дни, являются настоящими героями. Они достойны глубокого уважения жителей Бишкека.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство наших партнеров, которым небезразлична судьба Кыргызстана, в том числе – Российской Федерации, Казахстана, США, Великобритании, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и ТЮРКПА.
Дорогие соотечественники!
В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что «в такое сложное для страны время Глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно».
Но для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе.
Для меня самое дорогое - здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника.
И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе.
Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое это решение.
Было ли оно верным или нет – покажет история и время.
Я чист перед Всевышним, перед своим народом.
Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе – и в качестве Президента, намерен и впредь использовать в интересах народа.
Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач.
У каждого Президента бывают большие мечты и заветные цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе, делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности Президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект.
Дорогие соотечественники!
Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прошения за них у соотечественников.
Каждому кыргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие.
Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства, всем ветвям власти, государственным и местным органам, с которыми работали вместе, своему аппарату, гражданскому обществу и медиа сфере.
Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа.
Судьба каждого из нас зависит от воли Всевышнего. Пусть Милостивый и Милосердный Аллах оберегает нашу любимую Родину, и пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и согласие! Удачи вам, дорогие соотечественники!»
Источник: Кабар
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