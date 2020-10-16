Жээнбеков: Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе

Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики.

«Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 октября, на заседании Жогорку Кенеша.

Ниже текст выступления:

«Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты!

Вчера исполнилось ровно три года с тех пор, как я был избран на должность Президента страны.

Опираясь на поддержку народа, совместно со всеми ветвями власти, нам удалось решить немало задач внутренней и внешней политики.

Основу моей трехлетней деятельности составило выполнение ключевых моих предвыборных обещаний, данных в 2017 году.

Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики.

Это была незримая, кропотливая работа, которая потребовала много времени и сил.

Наша внешняя политика была выстроена, прежде всего, с учетом наших национальных интересов.

Мы укрепили наше партнерство со странами, во взаимоотношениях с которыми наблюдалась некоторая натянутость.

Цифровизация страны, обеспечение населения чистой водой, освоение новых земель, обеспечение населения жильем – это были основные направления моей президентской работы.

Чтобы сократить внутреннюю миграцию, я сосредоточил усилия государства на политике регионального развития. Нам удалось перенаправить средства из бюджета и финансовых институтов страны в регионы.

В целях усиления экспортного потенциала нашей страны была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно – занятым в сфере перерабатывающей промышленности.

Мы продвинули судебную реформу. Вели борьбу с коррупцией.

Сумели дать старт реализации проекта «Безопасный город», который уже много лет являлся предметом споров и обсуждений.

Патрульная милиция начала свою работу в столице страны, идет работа по ее формированию в Оше.

Вся эта и другая работа проводилась, прежде всего, для улучшения жизни каждого гражданина.

Дорогие соотечественники!

Для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Это факт.

Что даст нам этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку.

Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.

Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от Главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика.

Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле.

Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и партнерами.

Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для всех нас нет большей ценности, чем интересы нашей страны.

Я всегда говорил, что у нас – сильное и открытое гражданское общество.

Усилия гражданского общества и средств массовой информации в эти дни были направлены на то, чтобы доказать, что Кыргызстан - это правовая страна. Я признателен всем вам за такую вашу гражданскую позицию.

Народные дружины, поддерживавшие общественный порядок в эти непростые дни, являются настоящими героями. Они достойны глубокого уважения жителей Бишкека.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство наших партнеров, которым небезразлична судьба Кыргызстана, в том числе – Российской Федерации, Казахстана, США, Великобритании, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и ТЮРКПА.

Дорогие соотечественники!

В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что «в такое сложное для страны время Глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно».

Но для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе.

Для меня самое дорогое - здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника.

И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе.

Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое это решение.

Было ли оно верным или нет – покажет история и время.

Я чист перед Всевышним, перед своим народом.

Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе – и в качестве Президента, намерен и впредь использовать в интересах народа.

Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач.

У каждого Президента бывают большие мечты и заветные цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе, делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности Президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект.

Дорогие соотечественники!

Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прошения за них у соотечественников.

Каждому кыргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие.

Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства, всем ветвям власти, государственным и местным органам, с которыми работали вместе, своему аппарату, гражданскому обществу и медиа сфере.

Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа.

Судьба каждого из нас зависит от воли Всевышнего. Пусть Милостивый и Милосердный Аллах оберегает нашу любимую Родину, и пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и согласие! Удачи вам, дорогие соотечественники!»

Источник: Кабар