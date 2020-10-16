ПРЯМОЙ ЭФИР. Депутаты сегодня рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и.о. президента

Депутаты Жогорку Кенеша 16 октября рассмотрят отставку президента Сооронбая Жээнбекова.

Заседание состоится в государственной резиденции «Ала-Арча». На месте присутствуют генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, и.о. министра внутренних дел Улан Ниязбеков и другие.

Было сообщено, что депутаты также рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и.о. президента Кыргызстана, а также Омурбек Текебаев должен принести присягу.

Источник: reporter.kg