ПРЯМОЙ ЭФИР. Депутаты сегодня рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и.о. президента

Депутаты Жогорку Кенеша 16 октября рассмотрят отставку президента Сооронбая Жээнбекова.
Заседание состоится в государственной резиденции «Ала-Арча». На месте присутствуют генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, и.о. министра внутренних дел Улан Ниязбеков и другие.
Было сообщено, что депутаты также рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и.о. президента Кыргызстана, а также Омурбек Текебаев должен принести присягу.
Источник: reporter.kg
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