Чужие нас не накормят. Ситуация на рынке страны продолжает ухудшаться

Ситуация на продовольственном рынке страны продолжает ухудшаться.

И виной тому не только взлет курса доллара и пандемия, а прежде всего провалы в управлении сельским хозяйством.

Паника из–за масла

Еще в августе, а может, немного раньше стали повышаться цены на растительное масло. Если раньше литровая бутылка самого популярного в народе масла марки "Шедевр" стоила в среднем 95 сомов, то сейчас 110 - 120. Подпрыгнула стоимость масла "Аведов", "Золотое семечко". Если на рынках эту продукцию можно купить еще по 110 сомов, в небольших магазинах - по 120 сомов, то в ведущих торговых сетях уже по 120 - 130.

Продавец магазина "Жылдыз", что находится на пересечении улиц Гагарина и проспекта Чингиза Айтматова, Гульнара Сейтказиева сообщила корреспонденту "Вечернего Бишкека" "приятную новость": "Каждую неделю оптовики повышают цены на масло. Говорят, за границей оно стало тоже дорогим. Поставщики также утверждают, что цена на него будет расти до следующего урожая подсолнечников".

Ничего себе перспективы! Если дело и дальше так пойдет, то скоро не на чем будет жарить картошку и салаты придется заправлять не самым полезным майонезом.

Растительное масло, как мы выяснили, в Кыргызстан поступает из России, Казахстана и Украины. Но в нынешнем году была засуха, а потому подсолнечника в этих странах собрали меньше. Даже министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев признал: "Из–за неурожая цена на растительное масло, по нашим прогнозам, поднимется примерно на 20–22 процента".

Аналогичная ситуация сложилась и в Казахстане. У соседей тоже возникают проблемы с производством растительного масла. Тамошние предприятия даже намерены закупать сырье в странах дальнего зарубежья.

По той же причине повысилась цена и на украинское масло. То есть в ближайшие 12 месяцев этот продукт будет влетать нам в копеечку. Не трудно представить, как начнут экономить его наши доблестные работники общепита. По нескольку раз будут использовать его! А пища, приготовленная на использованном масле, становится канцерогенной, губительной для организма человека.

Как сообщили "Вечернему Бишкеку" в Министерстве экономики, потребности Кыргызстана в этом продукте - чуть выше 100 тысяч тонн в год. Отечественные фермеры производят всего 20–25 тысяч тонн. 80 тысяч мы завозим из–за границы. Причем доля импорта с каждым годом возрастает. Если в середине 90–х годов коммерсанты завозили 40 тысяч тонн растительного масла, в нулевые 50–60 тысяч тонн, то сейчас уже 80 тысяч. Наши производители этого продукта по всем статьям проиграли конкурентам из–за рубежа. Их масло - более дешевое, лучше очищенное. А власти Кыргызстана не захотели предоставить отечественным предприятиям необходимые преференции, и в результате маслобойная промышленность практически испустила дух.

И вот тому пример. В Джалал–Абадской области довольно долго держалось на плаву крупное маслоперерабатывающее предприятие. Но и оно без необходимой государственной поддержки в нынешнем году резко снизило объемы производства. За рубежом предприятия этой отрасли получают не кредиты, а дотации от государства. Поэтому им и удается задавить конкурентов. Правда, пару недель назад теперь уже бывший премьер–министр Кубатбек Боронов говорил о необходимости оказать поддержку маслобойным предприятиям, но теперь, видно, уже не судьба нашим производителям получить ее.

Несладкая реальность

Продолжают галопировать цены на сахар. По словам руководителей Антимонопольного комитета, если в начале года цена одного килограмма сахара составляла 38,8 сома, в апреле 44,3 сома, сейчас уже 50 сомов. Но и эта последняя цифра не отражает всех грустных реалий. Сладкий продукт будет дорожать и в небольших магазинах. У мелких реализаторов есть привычка подтягивать цены на продукты питания до уровня торговых сетей. Не замечали?

И что самое прискорбное, существует вероятность продолжения повышения цен на сладкий продукт. Свекловоды Кубани, Украины в нынешнем году получают далеко не рекордные урожаи сахарной свеклы. Год выдался ужасный: пандемия, засуха, в других местах напротив - проливные дожди. Сельхозпроизводители многих стран терпят огромные убытки и потому вынуждены повышать цены на собранный ими не очень богатый урожай.

По предварительным данным, и в нашей стране не будет обильного урожая сахарной свеклы. Фермеры соберут максимум по 350–400 центнеров с гектара, а в прошлые годы выкапывали по 500 центнеров (за рубежом, кстати, собирают по 600 - 700 центнеров). Но дело даже не в этом. Наши перерабатывающие предприятия разоряет более дешевый импортный тростниковый сахар. Затраты на производство сладкого продукта из этого неведомого нам растения на порядок ниже. Правда, качество у него не ахти какое, но в конкурентной борьбе это обстоятельство не считается определяющим.

По идее, власти Кыргызстана должны были давно поставить шлагбаум импорту тростникового сахара, но это сказать легко, а сделать гораздо сложнее. Дело в том, что поставки любого вида сельхозпродукции у нас крышуют очень влиятельные люди. И навредить их интересам никто из власть предержащих не решается. Вот так и живем. Интересы торговой мафии защищаем, а производителей гробим.

В 2018 году бывшие руководители Минсельхоза утверждали, что страна тогда обеспечила себя сахаром на 85 процентов. Но в следующем году подобных бодрых отчетов уже не было слышно. А в нынешнем вообще - молчок. Правда, уборка свеклы, по существу, только началась, говорить о том, сколько будет произведено в стране сахара, рано, но площади засева в нынешнем году сократились на 20 процентов. Следовательно, и урожай выйдет скромным. Значит, коммерсанты нас завалят импортным продуктом, да еще и цены будут свои диктовать. Когда нет достойной конкуренции со стороны местных производителей, можно и не стесняться в определении ценовой политики. Законы рынка!

Мясная вакханалия. Продолжение следует

Практически все средства массовой информации республики, в том числе и "Вечерний Бишкек", в течение последних несколько месяцев призывали власти навести порядок в вопросах экспорта мяса и мясных продуктов. Но куда там! Наши госдеятели считали себя правее Папы Римского и в результате получили то, что получили. Неоднократно президент страны и премьер–министр хвалили аграриев за возросшие объемы поставок за рубеж, и в то же время замалчивали причины роста цен на мясо, масло и сахар.

После огромного количества публикаций на тему о подорожания мяса у наших граждан (звонки в редакцию - свидетельство этому) появилась надежда, что власти смогут сбить рост цен на эту продукцию. Но все происходило с точностью до наоборот. По данным Национального статистического комитета, рост цен на говядину в сентябре продолжался. Если первого сентября цена за килограмм говядины была 365 сомов, то 30 сентября - 378 сомов. Сейчас кило вырезки стоит уже иногда более 500 сомов. Следовательно, властям было наплевать на то, что большинство кыргызстанцев уже не могут покупать мясо. А такое отношение народ власти не прощает.

Теперь другие цифры. За прошедшие семь месяцев нынешнего года было импортировано, то есть завезено в страну 21 тысяча тонн мяса, а экспортировано легальным способом 372,3 тысячи тонн (!). А сколько "уплыло" мяса контрабандными дорожками - одному Богу известно. И правительство палец о палец не стукнуло для предотвращения этой вакханалии.

Выросли и поставки живого скота за границу. За последние семь месяцев их было отправлено на общую сумму в 5 миллионов с лишним долларов, а всего животноводческой продукции было экспортировано на сумму 979 тысяч 216 миллионов сомов.

Попрошайничать легче

В этом году фермеры больше отправили за кордон овощей и фруктов, картофеля. Объемы этих поставок исчисляются сотнями миллионов сомов, существенно возросли также поставки меда.

А вот экспорт продукции перерабатывающей промышленности сократился на 11,3 процента. О чем говорит сей факт? Прежде всего о том, что мы не научились еще качественно перерабатывать сельхозпродукцию, проигрываем здесь конкурентам по всем статьям. Посмотрите внимательно на прилавки наших продовольственных магазинов. Консервы, томаты, соусы, кетчупы и т.д.- почти все импортные, отечественной продукции - ничтожное количество. Из–за недостаточной заботы о перерабатывающей промышленности бюджет страны ежегодно теряет сотни миллионов сомов. Научились с грехом пополам гнать за кордон сельхозсырье, довольствуемся малым и страшно гордимся полученным грошовым прибылям.

Не на Луне живем, прекрасно понимаем, что за рубежом кыргызстанские фермеры свой урожай реализуют по более высоким ценам, следовательно, им выгоднее экспортировать свою продукцию, а не реализовывать ее на внутреннем рынке. За рубежом эта проблема давно решена. Там фермерам предоставляют дотации, и потому им без разницы, где реализовывать свою продукцию - дома или за кордоном.

И в завершении один пример, который красноречиво говорит о глобальных ошибках в нашей политике по развитию сельского хозяйства. На недавней встречи в Сочи президент Сооронбай Жээнбеков попросил Владимира Путина оказать Кыргызстану поддержку в обеспечении пшеницей. Глава дружественного государства обещал помочь нам в этом вопросе. А что нам остается еще делать? Свой зерновой клин мы сократили за прошедшие 30 лет почти на 20 тысяч гектаров и сами в результате остались без хлеба. Вот и попрошайничаем.

А может, все–таки надо действовать согласно здравому смыслу? Подсчитать, сколько требуется кыргызстанцам основных видов продуктов питания, заинтересовать фермеров в выращивании именно этой сельхозпродукции. Нужно понимать современные реалии. Участившиеся природные катаклизмы, та же злосчастная пандемия, региональные и страновые конфликты наводят на мысли о том, что нужно прежде всего самообеспечение хотя бы жизненно необходимыми продуктами питания. Надежды на заграницу сейчас просто опасны - до голода доведут.

Источник: vb.kg