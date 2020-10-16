Ученые предупредили об угрозе нового осложнения при COVID-19

Через месяц у пациента развились другие осложнения, после чего его лечили ремдесивиром, стероидами и переливанием крови.

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Британские ученые описали историю болезни 45-летнего мужчины, который был госпитализирован с симптомами COVID-19, а через десять дней переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Через месяц у пациента развились другие осложнения, после чего его лечили ремдесивиром, стероидами и переливанием крови.

После перевода из реанимации мужчина услышал звон в левом ухе, а через какое-то время полностью утратил слух. Медики исключили другие возможные причины этого состояния, включая ревматоидный артрит, грипп и ВИЧ, и пришли к выводу, что это вызвано COVID-19.

Источник: Элгезит