Жээнбеков выступит с речью на заседании депутатов Жогорку Кенеша

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции «Ала-Арча».

Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров будут присутствовать на внеочередном заседании депутатов Жогорку Кенеша.

Отметим, что на повестке дня заседания три вопроса:

- принесение присяги депутата от фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева;

- принятие к сведению отставки президента Сооронбая Жээнбекова;

- рассмотрение кандидатуры на пост и.о. президента страны

В пресс-службе аппарата президента сообщили, что ожидается выступление Сооронбая Жээнбекова с речью.

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции «Ала-Арча».

Отметим, что Сооронбай Жээнбеков заявил о намерении подать в отставку. По Конституции, в случае отставки президента, и.о. главы государства становится спикер парламента, то есть в данном случае Канатбек Исаев. Если же спикер не сможет исполнять обязанности президента, то полномочия переходят премьер-министру.

Источник: Кабар