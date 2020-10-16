Жээнбеков выступит с речью на заседании депутатов Жогорку Кенеша

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции «Ала-Арча».
Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров будут присутствовать на внеочередном заседании депутатов Жогорку Кенеша.
Отметим, что на повестке дня заседания три вопроса:
- принесение присяги депутата от фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева;
- принятие к сведению отставки президента Сооронбая Жээнбекова;
- рассмотрение кандидатуры на пост и.о. президента страны
В пресс-службе аппарата президента сообщили, что ожидается выступление Сооронбая Жээнбекова с речью.
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции «Ала-Арча».
Отметим, что Сооронбай Жээнбеков заявил о намерении подать в отставку. По Конституции, в случае отставки президента, и.о. главы государства становится спикер парламента, то есть в данном случае Канатбек Исаев. Если же спикер не сможет исполнять обязанности президента, то полномочия переходят премьер-министру.
Источник: Кабар
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