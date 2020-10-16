Заявление МИД Кыргызстана по ситуации

В связи с событиями в Кыргызстане за последние дни Министерство иностранных дел Кыргызской Республики распространило официально заявление.

Ниже приводится полный текст обращения:

"В последние дни все мировое сообщество пристально наблюдало за событиями в Кыргызской Республике.

4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Кыргызская сторона выражает глубокую признательность международным партнёрам за оказанное техническое содействие в организации и проведении выборов, а также в направлении миссий международных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОДКБ, ШОС, БДИПЧ/ОБСЕ, ТюркПА, ССТГ и др.

К большому сожалению, выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были омрачены сообщениями и обращениями политических партий о нарушениях избирательного процесса, фальсификациях, подкупе голосов.

Все это вылилось в справедливое народное возмущение, переросшее в ночь с 5 на 6 октября 2020 года в беспорядки в столице Кыргызской Республики г.Бишкеке. Со стороны правоохранительных органов были применены слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули. Около 1200 человек из числа гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов получили различной степени ранения, 120 из них – тяжелые, один человек погиб.

Представители большинства политических партий, участвовавших в выборах, также отвергли объявленные результаты голосования. Под давлением общественности 6 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала итоги выборов недействительными. В этот же день в отставку подали Премьер-министр К.Боронов и Спикер Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики Д.Джумабеков.

С этого момента все здоровые политические силы, интеллигенция, старейшины, молодежь страны сплотили свои усилия, направленные на обеспечение безопасности граждан, сохранение стабильности в обществе, недопущение эскалации и, самое главное, на скорейшее возвращение всех политических процессов в стране в правовое русло.

13 октября в соответствии с законом КР действующим составом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К.Исаев был избран Торага (Спикером), что создало дальнейшую основу для формирования легитимного Правительства Кыргызской Республики.

14 октября Жогорку Кенеш страны утвердил кандидатуру С.Жапарова на должность Премьер-министра КР, а также состав Правительства. В тот же день Президент С.Жээнбеков подписал указ «О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики».

15 октября Президент С.Жээнбеков объявил о своем решении уйти в отставку. Заявление Президента будет рассматриваться на заседании Жогорку Кенеша 16 октября.

В настоящее время с возвращением внутриполитической ситуации в правовое русло Правительство Кыргызской Республики, все государственные и административные органы работают в штатном режиме, продолжая выполнять возложенные на них задачи. Министерство иностранных дел, его подведомственные организации, а также загранучреждения Кыргызской Республики также осуществляют работу в обычном режиме, в том числе по вопросам политического, торгово-экономического сотрудничества и защиты прав и интересов граждан КР в иностранных государствах.

Кыргызская Республика выражает благодарность всему международному сообществу, своим дружеским и братским соседям по региону, стратегическим партнерам и международным организациям за поддержку в эти тяжелые для страны и народа дни.

События последних дней еще раз подтверждают, что свободолюбивый народ Кыргызстана является главным гарантом того, что наша страна уже не свернет с пути демократии и продолжит свое развитие в соответствии с принципами верховенства права, защиты и поощрения прав человека.

Кыргызская Республика заявляет, что она остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Одновременно кыргызская сторона подтверждает свою приверженность соблюдению преемственности в развитии дружественных взаимоотношений со своими зарубежными партнерами, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар