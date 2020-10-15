В "Белом доме" показали сгоревший кабинет уже бывшего президента Сооронбая Жээнбекова.
Напомним, в ночь с 5 на 6 октября здание Жогорку Кенеша было захвачено митингующими. Молодые парни ворвались внутрь и разгромили всю технику и мебель. А на 7-ом этаже, где располагался аппарат главы государства, они устроили пожар.
Как теперь можно видеть, огнем были охвачены все кабинеты аппарата президента, больше всего пострадала приемная и кабинет Жээнбекова. Здесь до сих пор все стены и потолок в копоти, мебель и паркет сгорели полностью.
"Это должно стать для нас уроком. Последующие лидеры не должны забывать об этих днях", - подписал пост с видео пресс-секретарь Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу. Он, к слову, на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Источник: vb.kg
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