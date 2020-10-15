(Фото) «Магия 61». Все 5 президентов Кыргызстана покинули должность в 61 год

Все 5 президентов Кыргызстана покинули должность в 61 год
Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года принял решение подать в отставку. Через месяц ему исполнится 62 года.
Однако, он «по традиции» кыргызстанских президентов покидает свою должность в 61 год.
Первый президент Аскар Акаев родился 10 ноября 1944 года, правил страной с 1991 года по 2005 год.
24 марта произошла мартовская революция.
Курманбек Бакиев, 1949 года рождения, вступил на должность главы государства 14 августа 2005 года.
7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошла апрельская революция и он бежал из страны.
Роза Отунбаев а родилась 23 августа 1950 года.
После апрельских событий 2010 года возглавила временное правительство. А затем ее полномочия президента были утверждены на референдуме.
Президентом переходного периода она была с 3 июля 2010 по 1 декабря 2011 года.
Алмазбек Атамбаев, родившийся 17 сентября 1956 года, победил на президентских выборах в 2011 году.
После завершения срока полномочий в ноябре 2017 года покинул пост президента.
Все 5 президентов Кыргызстана уходили с должности в 61 год.
Источник: kg.akipress.org
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