(Фото) «Магия 61». Все 5 президентов Кыргызстана покинули должность в 61 год

Все 5 президентов Кыргызстана покинули должность в 61 год

Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года принял решение подать в отставку. Через месяц ему исполнится 62 года.

Однако, он «по традиции» кыргызстанских президентов покидает свою должность в 61 год.

Первый президент Аскар Акаев родился 10 ноября 1944 года, правил страной с 1991 года по 2005 год.

24 марта произошла мартовская революция.



Курманбек Бакиев, 1949 года рождения, вступил на должность главы государства 14 августа 2005 года.

7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошла апрельская революция и он бежал из страны.

Роза Отунбаев а родилась 23 августа 1950 года.

После апрельских событий 2010 года возглавила временное правительство. А затем ее полномочия президента были утверждены на референдуме.

Президентом переходного периода она была с 3 июля 2010 по 1 декабря 2011 года.



Алмазбек Атамбаев, родившийся 17 сентября 1956 года, победил на президентских выборах в 2011 году.

После завершения срока полномочий в ноябре 2017 года покинул пост президента.

Все 5 президентов Кыргызстана уходили с должности в 61 год.

Источник: kg.akipress.org