Тилека Матраимова отпустили под домашний арест

Ошский областной суд на днях изменил меру пресечения бывшему акиму Кара-Суйского района

Бывшего акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова отпустили под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ошский областной суд изменил ему меру пресечения 13 октября.

- Суд второй инстанции рассмотрел жалобу, в которой просили изменить меру пресечения в отношении Тилека Матраимова,- отметили в пресс-службе. - На основе этой жалобы суд принял решение отпустить его под домашний арест.

Напомним, в начале октября стало известно, что при незаконном пересечении кыргызско-узбекской государственной границы (через речку, место уточняется) пограничники Узбекистана задержали Тилека Матраимова и его родственников (сына, племянников и личного охранника).

Однако брат Тилека Матраимова, депутат ЖК Искендер Матраимов, опровергал эту информацию.

Источник: vesti.kg