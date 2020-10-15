Ошский областной суд на днях изменил меру пресечения бывшему акиму Кара-Суйского района
Бывшего акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова отпустили под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Ошский областной суд изменил ему меру пресечения 13 октября.
- Суд второй инстанции рассмотрел жалобу, в которой просили изменить меру пресечения в отношении Тилека Матраимова,- отметили в пресс-службе. - На основе этой жалобы суд принял решение отпустить его под домашний арест.
Напомним, в начале октября стало известно, что при незаконном пересечении кыргызско-узбекской государственной границы (через речку, место уточняется) пограничники Узбекистана задержали Тилека Матраимова и его родственников (сына, племянников и личного охранника).
Однако брат Тилека Матраимова, депутат ЖК Искендер Матраимов, опровергал эту информацию.
Источник: vesti.kg
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