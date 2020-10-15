Завтра в 10:00 в госрезиденции «Ала-Арча» состоится заседание ЖК

Завтра в 10:00 в госрезиденции «Ала-Арча» состоится заседание ЖК

В государственной резиденции «Ала-Арча» 16 октября в 10:00 состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша, сообщили в парламенте.

Как сообщил вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров, депутаты обсудят ситуацию после отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Источник: kg.akipress.org