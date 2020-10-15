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Подробности Общество Просмотров: 8

Теперь Садыра Жапарова требуют назначить президентом. Митингующие в Бишкеке не расходятся после отставки главы государства

Кроме того, собравшиеся требуют распустить парламент Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, собравшиеся возле гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке, продолжают акцию протеста, несмотря на отставку президента Сооронбая Жээнбекова. В настоящее время митингующие требуют роспуска парламента и отставки спикера Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. На балконе гостиницы вывешены плакаты с надписью «Нам не нужны 120 депутатов» и «Наш президент Садыр Жапаров». Источник: vesti.kg