Теперь Садыра Жапарова требуют назначить президентом. Митингующие в Бишкеке не расходятся после отставки главы государства

Кроме того, собравшиеся требуют распустить парламент
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, собравшиеся возле гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке, продолжают акцию протеста, несмотря на отставку президента Сооронбая Жээнбекова.
В настоящее время митингующие требуют роспуска парламента и отставки спикера Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.
На балконе гостиницы вывешены плакаты с надписью «Нам не нужны 120 депутатов» и «Наш президент Садыр Жапаров».
Источник: vesti.kg
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