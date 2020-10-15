Пресс-службе правительства: Садыр Жапаров в настоящее время находится на рабочем месте

Отмечается, что Садыр Жапаров в настоящее время находится на рабочем месте.

Информация о состоянии здоровья Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе правительства КР.

Отмечается, что Садыр Жапаров в настоящее время находится на рабочем месте.

Источник: Кабар