Талант Мамытов: Переговоры продолжаются. Садыр Жапаров попросил народ успокоиться и ждать

Возле гостиницы «Иссык-Куль» перед митингующими выступил депутат Талант Мамытов.

Он сказал, что премьер-министр Садыр Жапаров находится на переговорах с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Глава кабмина попросил Мамытова успокоить народ и передать митингующим, чтобы не устраивали провокаций, а спокойно ждали итогов переговоров.

Талант Мамытов также сообщил, что и он и Садыр Жапаров против того, чтобы митингующие выдвигались в сторону госрезиденции, где проходят переговоры премьер-министра и президента страны.

Источник: Элгезит