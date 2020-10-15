Талант Мамытов: Переговоры продолжаются. Садыр Жапаров попросил народ успокоиться и ждать

Возле гостиницы «Иссык-Куль» перед митингующими выступил депутат Талант Мамытов.
Он сказал, что премьер-министр Садыр Жапаров находится на переговорах с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Глава кабмина попросил Мамытова успокоить народ и передать митингующим, чтобы не устраивали провокаций, а спокойно ждали итогов переговоров.
Талант Мамытов также сообщил, что и он и Садыр Жапаров против того, чтобы митингующие выдвигались в сторону госрезиденции, где проходят переговоры премьер-министра и президента страны.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!