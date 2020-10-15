В ГКНБ заявили, что не имеют отношения к аудиозаписи разговора якобы президента с неизвестным

В ГКНБ подчеркивают, что ведомство не имеет никакого отношения к этой аудиозаписи и тем более к ее распространению.

В Госкомитете нацбезопасности КР заявили, что не имеют отношения к аудиозаписи разговора якобы президента Сооронбая Жээнбекова с неизвестным лицом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГКНБ подчеркивают, что ведомство не имеет никакого отношения к этой аудиозаписи и тем более к ее распространению.

«В настоящее время ГКНБ проводит соответствующую работу по установлению лиц, причастных к созданию и распространению данного материала», — сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Элгезит