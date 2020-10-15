(Видео) Часть митингующих у здания правительства поехала в гостиницу "Иссык-Куль"

Остальные участники акции протеста остались на Старой площади

В Бишкеке к зданию правительства подъехали автобусы, на которых митингующие сторонники премьера Садыра Жапарова намерены поехать в гостиницу " Иссык-Куль". Однако между ними возник спор. Некоторые участники акции протеста предлагают остаться на месте. В итоге часть демонстрантов на 4 автобусах уехала в резиденцию.

Ранее Vesti.kg передавали, что поехать в госрезиденцию митингующим предложил лидер партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев.

Напомним, сторонники Садыра Жапарова требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Источник: vesti.kg