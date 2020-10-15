Новые выборы в Жогорку Кенеш могут пройти 20 декабря

Новые парламентские выборы могут пройти 20 декабря 2020г.

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

ЦИК внес данную дату в календарный план. Так, агитационный период будет сокращен – с 1 по 18 декабря, окончательные итоги выборов будут известны уже через неделю после проведения голосования – 27 декабря.

Источник: reporter.kg