С сайта ЖК удалилась база законопроектов. Есть ли копия, неизвестно

С сайта Жогорку Кенеша удалилась база законопроектов.

Удастся ли ее восстановить и есть ли копия, неизвестно. Информацию опубликовал в соцсетях депутат ЖК Дастан Бекешев.

- Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов, - отметил он.

Пользователи в комментариях отметили, что ранее практически подобных образом в Кыргызстане пропала и одна из редакций Конституции страны.

- Нечему уже удивляться, - высказались граждане.

Напомним, 6 октября во время массовых акций протеста митингующие сломали ворота "Белого дома" и ворвались в здание. В итоге пострадал кабмине президента, зал для заседаний парламента и др.

Источник: vb.kg