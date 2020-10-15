С сайта ЖК удалилась база законопроектов. Есть ли копия, неизвестно

С сайта Жогорку Кенеша удалилась база законопроектов.
Удастся ли ее восстановить и есть ли копия, неизвестно. Информацию опубликовал в соцсетях депутат ЖК Дастан Бекешев.
- Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов, - отметил он.
Пользователи в комментариях отметили, что ранее практически подобных образом в Кыргызстане пропала и одна из редакций Конституции страны.
- Нечему уже удивляться, - высказались граждане.
Напомним, 6 октября во время массовых акций протеста митингующие сломали ворота "Белого дома" и ворвались в здание. В итоге пострадал кабмине президента, зал для заседаний парламента и др.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!