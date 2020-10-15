Неизвестная женщина ударила в магазине предположительно экс-министра транспорта и дорог Аргынбека Малабаева.
Видео об этом появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как женщина в магазине кричит бывшему чиновнику: "Ты съел наши деньги! Пил нашу кровь!". После этого она ударила его по голове. В ответ он угрожающе взял бутылку в руки.
Напомним, Аргынбек Малабаев на этих выборах баллотировался в парламент от партии "Кыргызстан". С 2010 по 2015 год он был генеральным директором ГП "НК "Кыргыз темир жолу". С 2015 по 2016 год министр транспорта и коммуникаций КР.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!