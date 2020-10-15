(Видео) "Чтоб ты сдох!". Женщина в магазине ударила Аргынбека Малабаева

Неизвестная женщина ударила в магазине предположительно экс-министра транспорта и дорог Аргынбека Малабаева.

Видео об этом появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина в магазине кричит бывшему чиновнику: "Ты съел наши деньги! Пил нашу кровь!". После этого она ударила его по голове. В ответ он угрожающе взял бутылку в руки.

Напомним, Аргынбек Малабаев на этих выборах баллотировался в парламент от партии "Кыргызстан". С 2010 по 2015 год он был генеральным директором ГП "НК "Кыргыз темир жолу". С 2015 по 2016 год министр транспорта и коммуникаций КР.

Источник: vb.kg