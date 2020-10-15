Суд не удовлетворил ходатайство Саляновой по делу Батукаева

Следующее заседание суда назначено на 21 октября.

В Свердловском районном суде Бишкеке рассматривается дело в отношении бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой в связи с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как сообщили «Азаттыку» адвокаты Саляновой, на заседании 14 октября было заявлено ходатайство об отводе прокурора Медера Абдышева. Судья не удовлетворил ходатайство.

Сторонники Саляновой считают, что у Абдышева имеются личные обиды на Салянову, из-за чего подвергается сомнению беспристрастное рассмотрение дела. Сам прокурор эти доводы никак не прокомментировал.

Следующее заседание суда назначено на 21 октября.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и оружия, организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей, был осужден на 16 лет тюремного заключения. В 2013 году он досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения о том, что «страдает неизлечимым заболеванием». Под сопровождением он приехал в аэропорт «Манас», откуда сразу вылетел в Россию.

В январе 2019 года Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) возобновило расследование по факту незаконного освобождения Батукаева. В сентябре ведомство отправило дело в Генеральную прокуратуру для проверки соответствия закону. По этому делу обвинения предъявлены 19 лицам во главе с бывшим президентом. В отношении 4 из них вынесен приговор суда, бывший глава государства приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

14 обвиняемых заключили сделку со следствием, среди них и Аида Салянова. В прошлом году она более трех месяцев находилась в СИЗО №1 города Бишкек и была отпущена под домашний арест после согласия пойти на сделку со следствием. Позже стало известно, что бывший генпрокурор отказалась от прежнего своего решения о сотрудничестве со следствием.

Источник: Азаттык