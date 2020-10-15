Улукбек Маматаев: «Нужно научиться законным путем сменять президента!»

Нам пора прекратить действовать по старым методам.
— Соседним странам нужно, чтобы президент С. Жээнбеков отработал до конца срока. Соседям необходима стабильность в Кыргызстане. Есть несколько причин. Во-первых, экономический вопрос. Если президент уйдет с должности, то многие экономические соглашения не будут выполнены, инвесторы будут опасаться. Это обязательно повлияет на нашу экономику. К тому же, находящиеся долгое время во власти не приветствуют перевороты и неожиданные смены властей. Кыргызская общественность должна понять это. Нам пора прекратить действовать по старым методам. Нужно учиться законно и сознательно сменять президентов. Иначе такие события могут стать нормой, экономика наша окончательно развалится.
Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 6
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