Эмиль Жороев, политолог: «Президент – единственный человек, который может обеспечить диалог»

Противостояния усилятся, каждый день будут тянуть канаты туда-сюда.

– Если президент сейчас поспешно уйдет из власти, то в Кыргызстане будет трудно добиться продуктивного диалога, а многосторонние переговоры не принесут какого-либо результата. Противостояния усилятся, каждый день будут тянуть канаты туда-сюда. А президент может привнести свой легитимный статус в диалог.

Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 6