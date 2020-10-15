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Подробности Общество Просмотров: 17

В КР за сутки произошло 16 пожаров. В Бишкеке сгорел магазин

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 16 пожаров, сообщает МЧС. Так, в столице на проспекте Чуй полностью сгорел магазин «Азия» площадью 50 кв. метров. Причина пожара неизвестно. В селе Кызыл Октябрь Кеминского района на открой площади сгорело 60 соток сухотравья и 6 штук шпал. Причина возгорания уточняется. В селе Жээк Ысык-Атинского района полностью сгорел сарай 180 кв. метров. Причина пожара неизвестна. Источник: Кабар