Бактияр Алиев назначен и.о. директора КТРК

Напомним, ранее директор КТРК Жайнак Усон уулу ушел с поста по собственному желанию.
Единогласным решением наблюдательного совета КТРК Бактияр Алиев назначен исполняющим обязанности директора КТРК. Ранее он занимал пост директора Республиканского радиотелецентра КТРК.
Напомним, ранее директор КТРК Жайнак Усон уулу ушел с поста по собственному желанию.
Источник: Кабар
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