От беспорядков кыргызской экономике нанесен ущерб в более 8 млрд сомов

Как написал министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, впереди стоит опасность лишиться многих крупных инвестиций.

По данным Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА), в связи с последними событиями экономика Кыргызстана до 10 октября потерпела ущерб на сумму более 8 млрд сомов. Так, в результате незаключения договоров с инвесторами не поступило 210 млн долларов.

Инвестиционная компания ASEC занимается привлечением инвесторов в энергетику Кыргызстана. Директор компании Асель Кожомжарова говорит о потере потенциальных инвесторов в связи с митингами, общественно-политической ситуацией в Кыргызстане.

«Данная ситуация негативно повлияла на нашу деятельность, — сказала Асель. — Инвесторы, с которыми мы работаем, писали, звонили с вопросами, что случилось, беспокоились, сожалея, что выбрали нашу страну для вложения инвестиций, сомневаясь в своих решениях. Наша деятельность непосредственно связана с ними. Мы спрятали свою технику и разошлись по домам. Магазины рядом с нами в первый же день вывезли товары. Было очень печально наблюдать всё это. Неделю мы работали только считанные часы в ожидании, что вот сегодня всё наладится. Ситуация до сих пор не восстановлена. Мы активно рекламируем Кыргызстан для привлечения инвестора, которого и без этого нет».

Как написал министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, впереди стоит опасность лишиться многих крупных инвестиций.

Между тем распространилось видео вымогательства больших сумм денег с пансионатов и других места отдыха на Иссык-Куле представившимися народной дружиной с обещанием защиты.

«Папа, спрашивают «когда?» — говорит в видео звонящая отцу девушка в окружении большого количества мужчин. В ролике слышно, как те наперебой говорят фразы «напиши, что выдашь такого-то числа», «через 5 лет может случиться что-то», «и вы довольны, и народ доволен». По информации, в видео эти люди берут расписку от известного пансионата на один миллион сомов.

Представившаяся народной дружиной группа обещает защитить ряд успешных пансионатов на иссык-кульском побережье, говоря, что собранные деньги направят на сёла, пишут СМИ.

Миллионные ущербы

Как говорят предприниматели, с начала беспорядков 5 октября до сего времени бизнес терпит значительный ущерб.

В заявлении Альянса бизнес-ассоциаций говорится, что до 10 октября бизнес-сектору нанесен ущерб в размере около 8 млрд сомов. Сумма не поступивших инвестиционных средств — около 210 млн долларов. В Бишкеке продолжается режим чрезвычайного положения, часть компаний и предприятий всё ещё не работает в полную силу.

Как отмечено в заявлении НАБА, с потерями столкнулись месторождения Кара-Кече, Жамгыр, Кичи-Чаарат, Иштамберди, Бозумчак, Джеруй. Терпит убытки нефтеперерабатывающий завод «Джунда». С убытками столкнулись субъекты бизнеса, занимающаяся в Бишкеке и по всей территории страны розничными продажами, а также заведения общепита.

«Члены нашего альянса сообщают, что их потери составляют до 200 млн долларов. На протяжении двух-трех дней деятельность была полностью приостановлена, были введены ограничения на денежные переводы, приостановлена импортно- экспортная деятельность. Мы рассчитали по эконометрике, взяв годовую статистику, То потери превысили 8 млрд сомов. Это без учета инвестиций, которые считаются добросовестными. В эти дни не были подписаны 23-24 соглашения с инвесторами. Отдельные заявили от отказе инвесторов, с которыми переговоры шли на протяжении нескольких лет. Например, привлекались по два инвестора из Казахстана, по одному — из Китая, Восточной Европы, Турции и России. Сообщают, что ущерб на месторождении Джеруй составил примерно 15 млн долларов, но это неполный подсчет. Мэрия Бишкека озвучила приблизительную сумму от ущерба, нанесенного разгромом городского имущества, в 16-17 млн сомов. Разбиты окна десятков компаний», — сказал руководитель НАБА Искендер Шаршеев.

В эти дни бизнес защищали народные дружины и волонтеры. Как отметил Шаршеев, в этот раз не было ограбления торговых точек, офисов, товаров.

По мнению бизнес-эксперта Улука Кыдырбаева, если государство не может защитить бизнес, когда должна отдавать налоги народным дружинам.

«Например, вы заказывайте такси, платите за услугу и у вас появляется право поездки на нём, — отметил Кыдырбаев. — Мы живем в государстве и платим налоги. Раз платим налоги, должны обеспечиваться наши элементарные права. Государство должно защищать, потому что мы платим в бюджет зарплату милиции. Если моё имущество не защищают, то давайте я не буду платить налоги?»

В дни, когда шёл митинг, был введён запрет на денежные переводы, 6-7 октября банки не работали. Официальный представитель НБ КР Аида Карабаева заявила, что банкам и финансовым учреждением не был причинен прямой материальный ущерб:

«Банки продолжили работу с 8 октября. Начали работать в сокращенном режиме до 3:00. В то же время продолжали функционировать национальная платёжная система, системы безналичных платежи, банкоматы. Банки не подверглись разграблению. Были разбиты отдельные банкоматы, однако ущерба не было.

В Кыргызстане не подсчитан полный ущерб. На данный момент бизнесмены, экономические стороны первыми выступают с требованием стабилизации ситуации.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си