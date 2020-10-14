Мелис Мырзакматов, бывший мэр города Оша: «Только президент может установить мир»

Президент не должен уходить с должности, пока в Кыргызстане не будет стабильности.
— Многонациональный народ Кыргызстана ждет от Сооронбая Жээнбекова благоразумия и ответственного отношения к будущему страны. В нынешних обстоятельствах только президент может установить мир и порядок. Президент не должен уходить с должности, пока в Кыргызстане не будет стабильности. Этого на сегодняшний день требует весь кыргызский народ.
Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 6
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