Мелис Мырзакматов, бывший мэр города Оша: «Только президент может установить мир»

Президент не должен уходить с должности, пока в Кыргызстане не будет стабильности.

— Многонациональный народ Кыргызстана ждет от Сооронбая Жээнбекова благоразумия и ответственного отношения к будущему страны. В нынешних обстоятельствах только президент может установить мир и порядок. Президент не должен уходить с должности, пока в Кыргызстане не будет стабильности. Этого на сегодняшний день требует весь кыргызский народ.

Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 6