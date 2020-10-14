Исхак Масалиев, депутат ЖК: «Если уйдет президент, то страна окажется в правовой яме»

«Если уйдет президент, то страна окажется в правовой яме»

– Чего требовали те, кто вышел на митинг 5 октября? Они требовали отменить результаты выборов, не более. А в итоге образовалась правовая вакханалия. На сегодняшний день Сооронбай Жээнбеков не должен уходить в отставку. Иначе страна может оказаться в правовой яме.

Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 6