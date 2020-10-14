Как бузотеры оставили народ Кыргызстана без средств к существованию?

Есть ощущение, что с каждым переворотом все разрушительными оказываются планы на "революцию".

Если раньше страдали магазины и торговые центры, то теперь занялись разграблением и разрушением министерств и ведомств, крупных и средних золотодобывающих предприятий. Пугают масштабы революционного остервенения.

Совершено нападение и попытка захвата на ЗАО "Кумтор Голд Компани", ГП "Кыргызкомур", ОАО "Кыргызалтын" и другие.

"Выходцы из народа" умудрились напасть на ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ОсОО KAZ Minerals", ОсОО "Алтынкен", ОсОО "Альянс-Алтын", ОсОО "Эти-Бакыр Терек-Сай" и промышленные объекты аффинажного завода.

Воспользовавшиеся ситуацией смутьяны прорвались на промышленную площадку "Джеруя", уничтожили склад, сожгли золотоизвлекательную фабрику... Было захвачено угольное месторождение "Кара-Кече", украдено около полумиллиона, сырье начали вывозить без какого-либо учета, не уплатив ни копейки. Захват возглавлял Мурат Кадыркулов, известный в криминальных кругах как Саяк.

Местное население потребовало, чтобы и местные, и иностранные рабочие покинули объект "Иштамберди". В нескольких малых карьерах была сломана техника, подожжена, тысячи человек лишились дохода.

По этому поводу высказался председатель горнометаллургического профсоюза Эльдар Тажыбаев. "Мы требуем немедленного установления порядка на территории месторождений. Граждане должны действовать в рамках закона, не должны ущемляться права других граждан или интересы страны. Большинство требований митингующих обоснованы и важны, но эти вопросы должны решаться в рамках правового поля, чтобы не навредить экономике страны.

Приостановление работ горнодобывающих предприятий приведет к тому, что доходная часть бюджета недополучит внушительную сумму, что приведет к образованию дефицита бюджета. Могут быть поданы иски в международные суды, десятки тысяч человек могут лишиться работы, малый и средний бизнес в лице подрядных организаций могут остаться без работы. Споры и противостояния сторон на местах могут привести к человеческим жертвам. Такое допускать никак нельзя", - говорится в официальном заявлении.

К сожалению, вне зависимости от дальнейших действий официальной (если она таковой является) власти, наша страна окажется в рядах тех стран, куда вкладывать инвестиции рискованно и не рекомендуется. Если невозможно решить вопрос, не доводя до суда, то нашу страну будут ждать в суде иски на миллионы, а то и миллиарды долларов. Чего стоит одна фабрика на "Джеруе", если владелец фабрики решит ее восстановить, то на нее требуется много времени и средств. Пока можно забыть о том, что регион будет расти и процветать за счет "Джеруя".

Эта экономическая катастрофа отбросит нас и соответствующую отрасль на несколько лет назад. Рейдерский захват месторождений был запланирован единовременно с митингами в Бишкеке, если не заранее. Потому что в мутной воде лучше ловится рыба. Эти захваты были осуществлены при участии провокаторов и криминальных элементов.

Ситуацию обострило освобождение бывшего главы Госгеологии Дуйшенбека Зилалиева, известного преступными деяниями в горнодобывающей отрасли. Конечно, накопилось много вопросов к так называемым прогрессивным силам, которые вывели людей на площадь.

Конечно же очень много вопросов к так называемым прогрессивным силам, которые вывели людей на площадь. Представители "Реформы", "Бир-Бола", "Ата-Мекена" и других "новых" партий отрицают свою причастность ко всем "революционным преступлениям", и, уже сейчас понятно, не хотят нести ответственность за все эти последствия.

При этом надо сказать, что никто из них и не пытался взывать к местным лидерам или региональным авторитетам, чтобы остановить беспредел на месторождениях. Все старые и новые политики, те, которые на виду и в тени, заняты одним – выхватывают друг у друга портфели, вгрызаются в глотки за "главное" право назначать, вершить, управлять.

Когда-то все это закончится. А, может, и нет. Это как Кыргызстану повезет. В некоторых африканских странах, например, "революционные" процессы не заканчиваются уже веками. В государствах, где народ живет впроголодь, без воды, без медицины и образования, преступные группировки ведут непримиримую борьбу за право распределять земельные ресурсы – золото, алмазы, другие щедроты… Простите за такое сравнение, но прямо сейчас в Кыргызстане ситуация примерно такая же. На народ всем плевать. Главное – кто будет "царем горы" - в прямом и переносном смысле.

Что дальше? Как падающий карточный домик, попытка рейдерского захвата горнодобывающей промышленности Кыргызстана повлечет за собой колоссальное (основное, собственно говоря) выпадение бюджета. А это значит, не будет пенсий, пособий и зарплат соцсектору, встанут без работы предприятия, которые обслуживали горнодобывающую инфраструктуру. И без того в последние недели цены на все товары народного потребления растут каждый день, а сейчас они просто взлетят. Напомним, что приостановили свою работу банки, так что падение сома – вопрос времени.

Ранее в беседе с нашей редакцией отечественный экономист Асылбек Аюпов предупреждал, что кто бы ни пришел к власти после парламентских выборов в Кыргызстане, нужно сохранить горнодобывающую промышленность, заботиться о ней, модернизировать и развивать.

"Другой то промышленности у нас по большому счету и нет. Нужна грамотная, продуманная политика по поддержке горнодобывающего сектора. Он дает нам средства, причем неплохие. Главное – это все сохранить и преумножать дальше", – подчеркнул Асылбек Нургазиевич.

Но, видимо, у "революциониров" планы другие. Горнорудку они уничтожают. Как и средства существования сотни тысяч граждан Кыргызстана.

И чем дальше будет продолжаться такая ситуация, тем хуже. Выбираться из ямы, которую "мародеры-горняки" копают кыргызстанцам, будет все сложнее и сложнее.

P.S. К слову отметим, что акции "Центерры" уже упали на 15%, и это только начало. Эти деньги мы, кыргызстанцы, также теряем "благодаря" действиям политиков, деятелей, выведших людей на площади, давших заказы на разграбление месторождений. Ответят ли они за свои преступления?

Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 8