Премьер считает, что нападение на митинге на Атамбаева инсценировано им самим

Он отметил, что решение об аресте и мере пресечения Алмазбеку Атамбаеву принял не он и это не в его полномочиях.

«До решения суда бывшего президента Алмазбека Атамбаева стоит отпустить домой», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Садыр Жапаров.

Он отметил, что решение об аресте и мере пресечения Алмазбеку Атамбаеву принял не он и это не в его полномочиях.

«Но мое мнение, что можно было бы его отпустить под домашний арест до решения суда. А по поводу нападения на Алмазбека Атамбаева — это все они сами организовали, чтобы свалить на нас», — заявил глава кабмина.

Источник: 24.kg