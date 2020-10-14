Премьер считает, что нападение на митинге на Атамбаева инсценировано им самим

Он отметил, что решение об аресте и мере пресечения Алмазбеку Атамбаеву принял не он и это не в его полномочиях.
«До решения суда бывшего президента Алмазбека Атамбаева стоит отпустить домой», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Садыр Жапаров.
Он отметил, что решение об аресте и мере пресечения Алмазбеку Атамбаеву принял не он и это не в его полномочиях.
«Но мое мнение, что можно было бы его отпустить под домашний арест до решения суда. А по поводу нападения на Алмазбека Атамбаева — это все они сами организовали, чтобы свалить на нас», — заявил глава кабмина.
Источник: 24.kg
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