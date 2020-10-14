Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша написал заявление об уходе

Ибраим Нуракун уулу написал заявление об уходе с должности руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша.

Об этом он сообщил сегодня, 14 октября, в соцсети.

«Уважаемые коллеги! Сегодня я решил уйти с должности руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша. Выражаю всем признательность за плодотворное сотрудничество», - написал он.

Источник: media-center.kg