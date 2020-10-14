Вопрос отставки президента Садыр Жапаров обещает решить сегодня

Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров сегодня тоже встретятся.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава кабмина.
Отвечая на вопрос журналиста о требованиях митингующих, он заявил, что с главой государства обсудит отставку.
«На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность», — заявил Садыр Жапаров.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!