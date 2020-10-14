Вопрос отставки президента Садыр Жапаров обещает решить сегодня

Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров сегодня тоже встретятся.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава кабмина.

Отвечая на вопрос журналиста о требованиях митингующих, он заявил, что с главой государства обсудит отставку.

«На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность», — заявил Садыр Жапаров.

Источник: 24.kg