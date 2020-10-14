Темирлан Султанбеков, которого задержали за организацию массовых беспорядков, отпущен под домашний арест.
Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Как сообщается, сегодня в суде состоялось заседание. Решением председательствующего судьи Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.
Напомним, ранее Первомайский суд избрал ему меру пресечения содержать под стражей на два месяца до 10 декабря 2020 года в СИЗО-1.
Источник: Кабар
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